القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها في تركيا

ألقت الشرطة التركية القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، حسب ما ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية في نسختها العربية، على شبكة الإنترنت، السبت.

وقالت الصحيفة إن الشرطة التركية ألقت القبض على القاتل اليوم السبت.

وأكدت في خبرها أن الشرطة التركية تحقق مع القاتل لتعرف إن كان هناك صلة بينه وبين استخبارات النظام السوري.

ونشرت الصحيفة صورة للمتهم.

وعثرت الشرطة التركية، في 21 من الشهر الجاري على جثة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، مذبوحتين في شقتهما، بعدما ألقى القاتل عليهما مواد تنظيف لتأخير انبعاث الرائحة.