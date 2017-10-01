 القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها في تركيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها في تركيا

القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها في تركيا
المناطق - وكالات

ألقت الشرطة التركية القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، حسب ما ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية في نسختها العربية، على شبكة الإنترنت، السبت.

وقالت الصحيفة إن الشرطة التركية ألقت القبض على القاتل اليوم السبت.

وأكدت في خبرها أن الشرطة التركية تحقق مع القاتل لتعرف إن كان هناك صلة بينه وبين استخبارات النظام السوري.
ونشرت الصحيفة صورة للمتهم.

وعثرت الشرطة التركية، في 21 من الشهر الجاري على جثة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا، مذبوحتين في شقتهما، بعدما ألقى القاتل عليهما مواد تنظيف لتأخير انبعاث الرائحة.

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