 سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني

المناطق - سعد عسيري

احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا باليوم الوطني 87 بحضور جمع من المسؤولين الماليزيين والسفراء المعتمدين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والصديقة ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال بالإضافة إلى أعضاء السفارة السعودية والمكاتب التابعة لها وجمع غفير من المواطنين السعوديين المقيمين والسياح والطلاب والطالبات الدارسين في ماليزيا .

وأكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا الأستاذ محمود بن حسين قطان أن اليوم الوطني للمملكة هو ملحمة توحيد أمة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، لينطلق بحملة واسعة لتوحيد المملكة، فأصبح الحلم الذي عجز عنه الكثير حقيقة في 23 من شهر سبتمبر قبل 87 عاما.

وأشاد قطان بالعلاقات المميزة مع الأشقاء الماليزيين، مذكراً بالزيارة الميمونة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخرا لمملكة ماليزيا وما تبعها من خير لكلا البلدين الشقيقين ولأبناء المنطقة أجمع .

وشارك جميع الضيوف بأداء العرضة السعودية، كما تابع الحضور تنوع العروض الفولكلورية من مختلف مناطق المملكة، كما اشتمل الحفل على إقامة أجنحة عرض لكل من الملحقيات / العسكرية والدينية والثقافية والتجارية والمدارس السعودية والخطوط السعودية.

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