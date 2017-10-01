 “دوائي”: أدوية ديكلوفيناك البوتاسيوم “آمنة” ولا تسبب فشل كلوي أو قلبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“دوائي”: أدوية ديكلوفيناك البوتاسيوم “آمنة” ولا تسبب فشل كلوي أو قلبي

“دوائي”: أدوية ديكلوفيناك البوتاسيوم “آمنة” ولا تسبب فشل كلوي أو قلبي
المناطق - عسير

قالت جمعية ” دوائي ” ، أدوية ديكلوفيناك البوتاسيوم ” DICLOFENAC POTASSIUM ” ، أمنة إذا تم استخدامها وفق تعليمات الطبيب، نافية ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي عن التحذير من استخدامه، بزعم أنه يسبب فشل كلوي وقلبي، وارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت في بيان، “‏إشارة إلى ماتم تداوله مؤخراً في وسائل التواصل الإجتماعية، حول التحذير من استخدام أدوية “DICLOFENAC POTASSIUM” وما تسببه من فشل كلوي وقلبي وارتفاع ضغط الدم، مما آثار التخوف لدى المستخدمين لهذه الأدوية. تود الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي) توضيح التالي: ‏ديكلوفيناك البوتاسيوم ينتمي لمجموعة من الأدوية تسمى مضادات الالتهابات الغير ستيرويديه، وتستخدم في تقليل الألم والالتهاب لحالات مختلفة.

ويصنف كأدوية وصفية (تحتاج لوصفة طبية قبل الاستخدام)، ‏ويحمل عدة أسماء تجارية مسجلة في السعودية:

‏CATAFAST
‏CATAFLAM
‏DOLVIC- K
‏FAST- FLAM
‏JOFLAM
‏OFLAM
‏RAPIDUS
‏CLOFAST-P
‏DICLOPID

‏وبينت أنه من أعراضه الجانبية، ‏الشعور بالدوار أو الدوخة، آلام في المعدة، غثيان أو القيء. كما سجلت بعض *الحالات النادرة جداً* للإصابة بالفشل الكلوي الحاد، ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

‏وأشارت إلى أنه لجميع الأدوية أعراض جانبية، وتعتبر كلمة ” *نادرة جداً* ” أن هنالك أقل من حالة واحدة لكل ١٠ آلاف مستخدم للدواء يمكن أن يظهر له العرض الجانبي وهي أقل نسبة حدوث، ‏لذلك أوصت باستخدم الدواء بوصفة طبية.
‏٢- استمع لتعليمات الصيدلي عند الصرف، وقراءة النشرة الداخلية للدواء.

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