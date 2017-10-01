 إنستغرام تخطط لتحسين سلوك المستخدمين! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إنستغرام تخطط لتحسين سلوك المستخدمين!

إنستغرام تخطط لتحسين سلوك المستخدمين!
المناطق - الرياض

أدخلت إنستغرام عددا من الميزات الجديدة المصممة لمساعدة المستخدمين على الشعور بالأمان على الإنترنت.

وقيل مؤخرا إن الشبكة الاجتماعية لها آثار ضارة على الصحة النفسية لدى الشباب، وفقا لتقرير صادر عن الجمعية الملكية للصحة العامة وحركة الصحة الشبابية الخيرية.

وبهذا الصدد، أطلقت إنستغرام “ملصقات لطيفة”، بالإضافة إلى ضبط التعليقات بشكل كبير.

وتقول المنصة الاجتماعية: “يمكنك الآن تحويل أي صورة أو فيديو إلى مكان افتراضي لطيف، باستخدام الملصقات الجديدة”.

ويمكن للمستخدمين إضافة واحدة من 6 ملصقات، أنشأها الفنانون في إنستغرام، وأضافوها إلى التحديثات الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح من السهل على المستخدمين تحديد الأشخاص الذين يمكنهم التعليق على الصور والمشاركات.

ووسعت الشركة فلتر التعليقات الهجومية للمستخدمين العرب والفرنسيين والألمان والبرتغاليين أيضا.

وأوضحت إنستغرام أنها ترغب في جعل التطبيق مكانا إيجابيا وآمنا للتعبير عن الذات.

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