 إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا

إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا
المناطق - الرياض

أعلنت الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قائمة منتخب الأخضر السعودي الأول لمعسكر الرياض استعدادا لمواجهتي جامايكا وغانا في الفترة من 2 إلى 10 أكتوبر,

وضمت قائمة المنتخب كل من: ياسر المسيليم – عبدالله العويشير – عبدالله المعيوف – محمد العويس – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – عبدالله الحافظ – عبدالله الزوري – منصور الحربي – ياسر الشهراني – سعيد المولد – محمد البريك – عبدالله الشمري – عبدالله العبيد – محمد خبراني – عبدالله المطيري – عبدالله الجوعي – محمد كنو – سلمان الفرج – عبدالملك الخيبري – عبدالمجيد الرويلي – عبدالله عطيف – يحيى الشهري – سالم الدوسري – حسين المقهوي – سلمان المؤشر – عبدالفتاح عسيري – محمد السهلاوي – أحمد الفريدي – هزاع الهزاع – فارس عابدي – محمد الكويكبي.

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