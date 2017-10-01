إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا

أعلنت الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قائمة منتخب الأخضر السعودي الأول لمعسكر الرياض استعدادا لمواجهتي جامايكا وغانا في الفترة من 2 إلى 10 أكتوبر,

وضمت قائمة المنتخب كل من: ياسر المسيليم – عبدالله العويشير – عبدالله المعيوف – محمد العويس – أسامة هوساوي – عمر هوساوي – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – عبدالله الحافظ – عبدالله الزوري – منصور الحربي – ياسر الشهراني – سعيد المولد – محمد البريك – عبدالله الشمري – عبدالله العبيد – محمد خبراني – عبدالله المطيري – عبدالله الجوعي – محمد كنو – سلمان الفرج – عبدالملك الخيبري – عبدالمجيد الرويلي – عبدالله عطيف – يحيى الشهري – سالم الدوسري – حسين المقهوي – سلمان المؤشر – عبدالفتاح عسيري – محمد السهلاوي – أحمد الفريدي – هزاع الهزاع – فارس عابدي – محمد الكويكبي.