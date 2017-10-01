 السياحة الفضائية تنطلق بعد عامين فقط! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السياحة الفضائية تنطلق بعد عامين فقط! قطر تسحب الجنسية من الشاعر محمد بن فطيس‬‎ وانتفاضة في تويتر تضامنا معه إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا علاج جيني جديد لمنع مرض التصلب العصبي المتعدد إنستغرام تخطط لتحسين سلوك المستخدمين! “دوائي”: أدوية ديكلوفيناك البوتاسيوم “آمنة” ولا تسبب فشل كلوي أو قلبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني القبض على قاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها في تركيا مصادر: الأردن لن يرسل قوات إلى سوريا “نصف دستة” أهداف لسان جرمان السيطرة على موقع عسكري هام في اليمن.. يُمهّد لعزل “صعدة” معقل الحوثيين فيديو مرعب.. تحطم محرك طائرة في الجو على متنها 520 شخصا

السياحة الفضائية تنطلق بعد عامين فقط!

السياحة الفضائية تنطلق بعد عامين فقط!
المناطق - وكالات

تنوي شركتا “Virgin Galactic” و”Blue Origin” الأمريكيتان الخاصتان إطلاق السياح إلى الفضاء في غضون العامين القادمين.

أعلنت ذلك مدير البرنامج الاستراتيجي الأمريكي “Blue Origin” أريانا كورنيل، في كلمة ألقتها في المؤتمر الفضائي الدولي الذي يعقد حاليا في مدينة أديلايدا الأسترالية، وقالت إن الرحلة الفضائية السياحية لمركبة “New Shepard” الفضائية في مدار منخفض حول الأرض ستستغرق ساعتين و11 دقيقة.

وأضافت كورنيل أن النوافذ ستشغل ثلث سطح الكبسولة التي سيركبها 6 سياح. وستقوم الكبسولة بعد انتهاء الرحلة الفضائية بالهبوط في إحدى مناطق تكساس بواسطة 3 مظلات.

ومضت قائلة إن التدريب على التحليق سيستغرق يوما واحدا، وإن كان مكثفا جدا.

 

وسيتم إطلاق مركبة “New Shepard” الفضائية، مع السياح على متنها، عموديا بواسطة صاروخ بمرحلة واحدة. أما مركبة “SpaceShipTwo” التابعة لشركة “Virgin Galactic” فسيتم إيصالها إلى ارتفاع 20 كيلومترا بطائرة “White Knight Two”، وبعدها ستنطلق إلى الفضاء بشكل مستقل.

وحسب ما أعلنته إدارتا شركتي “Virgin Galactic” و”Blue Origin” فلا يوجد هناك أي قيود على أعمار السياح.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>