سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال

وقال شاهد من رويترز إن الكتالونيين بدأوا في تكوين طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد الاول من أكتوبر/تشرين الأول في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية منع هذا الاستفتاء.وبدأت طوابير من الناخبين تتشكل عند العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة.

وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية عدم شرعية الاستفتاء ولم يتضح ما إذا كان سيُـسمح لمراكز الاقتراع بفتح أبوابها كما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحا(0700 بتوقيت جرينتش).