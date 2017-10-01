 سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال

سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال
رويترز

بدأ الكتالونيون بتشكيل طوابير أمام مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء حول الاستقلال في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وقال شاهد من رويترز إن الكتالونيين بدأوا في تكوين طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد الاول من أكتوبر/تشرين الأول في تحد لمحاولات الحكومة الإسبانية منع هذا الاستفتاء.وبدأت طوابير من الناخبين تتشكل عند العديد من المراكز المخصصة للاقتراع في مدارس برشلونة.

وأعلنت الحكومة المركزية الإسبانية عدم شرعية الاستفتاء ولم يتضح ما إذا كان سيُـسمح لمراكز الاقتراع بفتح أبوابها كما هو مقرر عند الساعة التاسعة صباحا(0700 بتوقيت جرينتش).

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