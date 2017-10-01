جامعة أكسفورد تزيل صورة زعيمة إرهاب ميانمار من أحد مبانيها

أعلنت كلية سانت هيوز التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية في بيان لها اليوم السبت أن الكلية، التي تعتبر “المؤسسة التعليمية الأم” لزعيمة ميانمار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي، قد أزالت صورتها من مدخل الكلية.

ومع ذلك، قالت الكلية، التي درست فيها سان سوتشى مستشارة الدولة في ميانمار كطالبة جامعية، إن السبب في إزالة الصورة هو رغبة الكلية في عرض لوحة جديدة للفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

وتعرضت سو تشي لانتقادات واسعة خلال الأسابيع القلية الماضية بسبب الحملة الأمنية التي شنها جيش ميانمار ضد سكان أقلية الروهينجا، وأُجبر ما يقرب من 500 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة هرباً من الهجمات.