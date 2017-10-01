 جامعة أكسفورد تزيل صورة زعيمة إرهاب ميانمار من أحد مبانيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

10 نتائج “مرعبة” للإفراط بتناول السكريات البيت الأبيض يتهم إيران بالتقاعس عن وقف الإتجار بالبشر الكلفة الحقيقية لآيفون 8 بلس “صادمة” مقارنة بالسعر “مرض فيروسي” يضرب دفاع ريال مدريد جامعة أكسفورد تزيل صورة زعيمة إرهاب ميانمار من أحد مبانيها سكان كتالونيا يبدأون في تشكيل طوابير للتصويت في استفتاء على الاستقلال أجواء إيجابية تسود المشاورات الليبية في تونس السياحة الفضائية تنطلق بعد عامين فقط! قطر تسحب الجنسية من الشاعر محمد بن فطيس‬‎ وانتفاضة في تويتر تضامنا معه إعلان قائمة الأخضر لمواجهتي جامايكا وغانا علاج جيني جديد لمنع مرض التصلب العصبي المتعدد إنستغرام تخطط لتحسين سلوك المستخدمين!

جامعة أكسفورد تزيل صورة زعيمة إرهاب ميانمار من أحد مبانيها

جامعة أكسفورد تزيل صورة زعيمة إرهاب ميانمار من أحد مبانيها
المناطق - وكالات

أعلنت كلية سانت هيوز التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية في بيان لها اليوم السبت أن الكلية، التي تعتبر “المؤسسة التعليمية الأم” لزعيمة ميانمار الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي، قد أزالت صورتها من مدخل الكلية.

ومع ذلك، قالت الكلية، التي درست فيها سان سوتشى مستشارة الدولة في ميانمار كطالبة جامعية، إن السبب في إزالة الصورة هو رغبة الكلية في عرض لوحة جديدة للفنان الياباني يوشيهيرو تاكادا.

وتعرضت سو تشي لانتقادات واسعة خلال الأسابيع القلية الماضية بسبب الحملة الأمنية التي شنها جيش ميانمار ضد سكان أقلية الروهينجا، وأُجبر ما يقرب من 500 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة هرباً من الهجمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>