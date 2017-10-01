“مرض فيروسي” يضرب دفاع ريال مدريد

وجه “مرض فيروسي” أصاب مدافع ريال مدريد داني كارفاخال ضربة إلى دفاع الفريق الملكي، خاصة مع إصابة لاعبين آخرين في نفس الخط.

وأعلن ريال مدريد الإسباني أن لاعبه داني كارفاخال يعاني من مرضي فيروسي سيجبره على الغياب عن مباراة إسبانيول يوم السبت، وعن صفوف الفريق إلى أجل غير مسمى.

وفي هذا النوع من الإصابات المرضية، يحتاج اللاعب إلى شهر على الأقل من الأجل التعافي ثم إلى فترة من الزمن للعودة إلى التدريبات واستعادة اللياقة.

وكان كارفاخال قد شارك في كل مباريات ريال مدريد هذا الموسم، وستكون مباراة إسبانيول أول مواجهة يبتعد فيها عن تشكيلة الفريق في هذا الموسم.

ومع إصابة تيو هيرنانديز ومارسيلو، فإن هناك “مشكلة حقيقية” في دفاع الفريق الملكي، حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ومن المتوقع أن يشغل اللاعب ناتشو موريال الجهة اليسرى في دفاع ريال مدريد، في حين يفتح غياب كارفاخال الباب لمشاركة أشرف حكيمي في صفوف ريال مدريد.

ويسعى ريال مدريد، الذي يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، إلى الفوز للاقتراب من برشلونة المتصدر برصيد 18 نقطة والذي يواجه لاس بالماس يوم الأحد.