 الكلفة الحقيقية لآيفون 8 بلس “صادمة” مقارنة بالسعر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الكلفة الحقيقية لآيفون 8 بلس “صادمة” مقارنة بالسعر

الكلفة الحقيقية لآيفون 8 بلس “صادمة” مقارنة بالسعر
المناطق - الرياض

منذ الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة ثارت زوبعة حول الأسعار المرتفعة لها وخاصة “آيفون X” الذي يبدأ بسعر 999 دولار.
وبما أن “آيفون X” النسخة الأكثر تطورا من هواتف أبل لم يصل الأسواق بعد، قررت شركة تحليلات أن تفكك “آيفون 8 بلس” للتعرف على مكوناته وكلفة الإنتاج الحقيقية له.

وأصدرت شركة “IHS Markit” تقييما مفصلا للكلفة الحقيقية التي تدفعها شركة أبل لقاء كل هاتف “آيفون 8 بلس” بالاعتماد على سعر مكوناته. وذلك دون كلفة التجميع والشحن والتسويق.

وكشفت بناء على دراسة شاملة لكل المكونات الموجودة في “آيفون 8 بلس” أن الكلفة الحقيقية لإنتاج هذا الهاتف هي 288 دولار أميركي. وهي كلفة “صادمة” إذا عرفنا أن الهاتف يباع بسعر 799 دولارا في الأسواق الأميركية.

وقالت شركة أبل عند إطلاق “آيفون 8 بلس” في الثاني عشر من سبتمبر الماضي، إنه يوفر مزايا إضافية عن سابقه “آيفون 7” مثل الشحن اللاسلكي والكاميرا المتطورة والمعالج السريع.

وتوصلت شركة التحليلات المالية “IHS Markit” إلى أن كلفة تصنيع “آيفون 8 بلس” تزيد فقط على كلفة تصنيع سابقه “آيفون 7” بقيمة 17.80 دولار أميركي فقط.

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