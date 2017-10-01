 البيت الأبيض يتهم إيران بالتقاعس عن وقف الإتجار بالبشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض يتهم إيران بالتقاعس عن وقف الإتجار بالبشر

البيت الأبيض يتهم إيران بالتقاعس عن وقف الإتجار بالبشر
المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض إنه أمر بإضافة إيران وفنزويلا وأربع دول أفريقية لقائمة أميركية للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول عن الولايات المتحدة.
وأشار البيت الأبيض إلى أنه سيزيد أيضا القيود على كوريا الشمالية وإريتريا وروسيا وسوريا المدرجة بالفعل في هذه القائمة من خلال الحد من مشاركتها في برامج التبادل التعليمي أو الثقافي مع الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليمات إلى المديرين التنفيذيين الأميركيين لصندوق النقد الدولي والمديرين التنفيذيين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى بالتصويت ضد تقديم قروض أو أموال أخرى لكوريا الشمالية وروسيا وإيران خلال السنة المالية 2018 التي تبدأ الأحد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن إيران وفنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان أضيفت لقائمة الدول الخاضعة لتلك القيود خلال السنة المالية الجديدة.

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