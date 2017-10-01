10 نتائج “مرعبة” للإفراط بتناول السكريات

ليس من الضروري أن يحدث التأثير السلبي لتناول السكريات، إذا تناولت السكر أو الحلوى، بشكل مباشر، لأنه دون أن ندري يعتبر السكر مكونا أساسيا في عدد كبير من الأطعمة، من بينها الخبز.

لكن ما الآثار السلبية للسكر على أجسادنا؟ موقع “بزنس إنسايدر” سلط الضوء على 10 أعراض مخيفة قد تحدث للجسم عند الإفراط في استهلاك السكر، وهي:

زيادة الوزن

ربطت دراسات عدة زيادة الوزن بالمشروبات والمأكولات التي تحتوي على السكر، مثل المشروبات الغازية والحلويات.

تسوس الأسنان

السكر لا يسبب التسوس بشكل مباشر، لكن المواد الحمضية التي تتركها الحلويات على الأسنان، قد تسبب التسوس.

مشكلات البشرة

أثبت علماء أن هناك علاقة بين استهلاك المأكولات السكرية ومشكلات تتعلق بالبشرة، مثل ظهور الحبوب والحساسية.

الإدمان

الإكثار من تناول السكر يؤدي إلى إدمانه، بحيث يشعر الإنسان برغبة دائمة لتناول مأكولات تحتوي على نسبة عالية من السكر.

مرض السكري

مع تواجد الجينات المحفزة، تناول السكر قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

الاكتئاب

أظهرت دراسة علمية في 2006، أن الإكثار من أكل السكر يؤدي إلى ارتفاع نسبة القلق وقد يصيب بالاكتئاب.

أمراض القلب

أثبتت دراسات طبية أن الإكثار من أكل السكر قد يعرض الإنسان أكثر لأمراض القلب.

أمراض الكبد

آخر الدراسات أكدت أن ضرر السكر على الكبد يعادل ضرر تناول الكحوليات.

عدم الشبع

من الأعراض التي يسببها السكر، عدم قدرة العقل على الشعور بأن الجسم اكتفى من الأطعمة ووصل لمرحلة الشبع.

مشكلات في الذاكرة

أكدت دراسة عام 2015 أن الاعتماد على حمية غذائية غنية بالسكر، قد يؤثر على الذاكرة القصيرة والبعيدة للإنسان.