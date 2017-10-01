 6 معلومات درسناها بالمدرسة واعتقدنا أنها صحيحة.. ثبت عدم صحتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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6 معلومات درسناها بالمدرسة واعتقدنا أنها صحيحة.. ثبت عدم صحتها

6 معلومات درسناها بالمدرسة واعتقدنا أنها صحيحة.. ثبت عدم صحتها
المناطق - وكالات

بينما يتعين على المدارس وضع مناهج ثابتة تناسب العصر الذي تُدرّس فيه، يتطور العلم بسرعة لا تستطيع هذه المناهج مواكبتها، مما يجعلها أحيانا مجرد معلومات غير دقيقة عفا عليها الزمن.

ونشر موقع “بزنس إنسايدر” بعض الحقائق التي تعلمتها الأجيال القديمة في المدرسة، لكنها لم تعد حقيقية بسبب اكتشافات حدثتها أو فندتها، ومنها:

بلوتو لم يعد كوكبا

بعد أن أدرجت كتب المدارس بلوتو لسنوات كآخر كواكب المجموعة الشمسية، صنفه العلم الحديث بين الكواكب القزمة في حزام كويبر البعيد عام 2006.

تاريخ استقلال الولايات المتحدة

رغم أن سكان الولايات المتحدة يحتفلون حتى الآن بيوم الرابع من يوليو على اعتبار أنه يوم الاستقلال، فإن تاريخ الاستقلال الحقيقي كان في الثالث من سبتمبر من عام 1783، عند توقيع معاهدة باريس، أي بعد 7 أعوام وشهرين من الموعد المعروف سابقا.

الألماس ليس الأصلب

عرف سابقا عن الألماس أنه أكثر الأحجار صلابة، لكن في 2009 تم اكتشاف مادتين أكثر صلابة، هما البورون نايتريد والأيونسداليت.

طي الورقة

انتشرت فكرة أنه من المستحيل طي ورقة أكثر من 9 مرات، لكن طالبة في مدرسة بكاليفورنيا استطاعت طي ورقة 11 مرة عام 2006.

سور الصين العظيم

تداولت كتب المدراس سابقا معلومة تقول إن سور الصين العظيم هو البناء الوحيد الذي يظهر من الفضاء، لكن رائد فضاء صيني فند هذه الفكرة، حيث أكد أنه لم يستطع رؤيته من هناك.

ممالك الكائنات الحية

سابقا كانت الكائنات الحية تصنف إلى 5 ممالك رئيسية، لكن الدراسات العلمية أثبتت لاحقا أن عدد الممالك قد يصل إلى 8.

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