إنقاذ 141 مهاجرا قبالة سواحل تونس

تمكنت البحرية التونسية، من إنقاذ 141 مهاجرا غير شرعي من الموت غرقا، في عرض البحر قبالة السواحل التونسية.

وقال العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني(الدرك)، إن “الوحدات العائمة التابعة للحرس الوطني بمحافظة صفاقس، تمكنت من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا، ألقت خلالها القبض على 98 مهاجرا غير شرعي تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاما، من أربع محافظات هي سليانة والكاف وتونس ومدنين”.

وأوضح أن هذه العملية تمت بعرض سواحل جزيرة قرقنة من محافظة صفاقس، حيث عُثر عليهم على متن مركب صيد بحري طوله 12 مترا، وطاقة استيعابه 30 فردا في أقصى الحالات.

وأشار إلى أن الوحدات البحرية للحرس الوطني، عاينت أن مياه البحر بدأت تتسرب إلى داخل المركب، فسارعت إلى نقل المهاجرين غير الشرعيين على متن الخافرات التابعة للحرس الوطني، وذلك قبل غرق المركب.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن العقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، أن وحدات تابعة لجيش البحر، ضبطت مساء السبت أيضا 4 قوارب تقل 43 مهاجرا تونسيا غير شرعي.

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، كانوا قد أبحروا من ميناء جرجيس مساء الجمعة، باتجاه السواحل الإيطالية، غير أنهم تاهوا في عرض البحر على بعد 90 كلم من شواطئ مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين جنوب تونس العاصمة.

وتزايدت خلال الأيام القليلة الماضية محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، كما ارتفع عدد المحاولات التي أحبطتها البحرية التونسية، إلى جانب إنقاذ العشرات من الموت غرقا قبالة السواحل التونسية.

وكانت وزارة الدفاع التونسية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن إنقاذ 14 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الجزائرية من الموت غرقا في عرض البحر قبالة سواحل مدينة طبرقة التونسية.