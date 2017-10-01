عمل الرياض يضبط “3” مخالفات في معرض التوظيف وينهي معاناة 12 سعودياً لم يتسلموا أجورهم

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع مركز تنظيم المعارض حملة تفتيشية على أحد معارض التوظيف في شمال العاصمة، لمتابعة التزام الشركات بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخالفات للمادة 36 والتي تختص “بالمهن التي يحظر على غير السعودي الإشتغال بها”

حيث أكد فرع الوزارة للباحثين عن وظائف ان نظام العمل اقتصر مهن الموارد البشرية ومسؤول التوظيف، على السعوديين فقط ، داعيا من تتم مقابلتهم عن طريق غير السعوديين للابلاغ عن تلك المخالفات لنظام العمل والقرارات الوزارية، من خلال الموقع الإلكتروني “معاً للرصد” على الرابط : https://rasd.ma3an.gov.sa/ , أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، حيث ستتعامل الوزارة فورياً مع البلاغات، وتتخذ الاجراءات اللازمة.

من جهة أخرى تفاعل مكتب عمل الخرج مع 3 بلاغات على منشآتين صحية وأخرى للمقاولات، تأخرت في صرف رواتب 12 موظفا سعوديا يعملون لدى هذه المنشآت.وقد تم الوقوف على مواقع المنشآت المذكورة والتحقق من صحة الشكاوي، واستدعاء ممثلي تلك المنشآت تمهيداً لتطبيق الاجراءات اللازمة بحقهم وتنفيذ لوائح العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب عمل الخرج يكثف الحملات التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة والقرارات المنظمة لسوق العمل , وفي مقدمتها توطين قطاع الاتصالات، ويشدد دوماً على عدم التهاون في تطبيق الانظمة واللوائح والعقوبات.