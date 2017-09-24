 الحوثيون يقتحمون وزارة الصحة بصنعاء و يشهرون السلاح في وجه الوزير الموالي لصالح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الحوثيون يقتحمون وزارة الصحة بصنعاء و يشهرون السلاح في وجه الوزير الموالي لصالح

الحوثيون يقتحمون وزارة الصحة بصنعاء و يشهرون السلاح في وجه الوزير الموالي لصالح
المناطق - اليمن

اتهم وزير الصحة بحكومة الانقلابيين في  صنعاء، محمد سالم بن حفيظ، مسلحين حوثيين باقتحام مكتبه في العاصمة اليمنية، وإصدار قرار بتعيين أحد قادتهم بدلاً منه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الموالي للرئيس #المخلوع_صالح، السبت، كاشفاً أن مجاميع مسلحة برفقة وكيل الوزارة المقال، القيادي الحوثي عبدالسلام المداني وقيادي آخر يدعى نشوان العطاب، اقتحموا مكتبه.

كما كشف الوزير المؤتمري في تصريح لوكالة خبر التابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أن المسلحين اقتحموا اجتماعاً طبياً عقده مع مديري مكاتب وزارة الصحة التابعة للانقلابيين وأفشلوا الاجتماع.

وتابع قائلاً إنه “تم إلغاء الاجتماع وانصرف إلى مكتبه، حيث لحقه المسلحون برفقة المداني والعطاب، وأشهر الأخير المسدس في وجهي”. وأردف: “غادرت الوزارة، واتجهت إلى منزلي وهم يصرخون يطالبون مسلحيهم باعتقالي”.

إلى ذلك، أكدت مصادر بوزارة الصحة لوكالة الأناضول، وجود خلافات سابقة بين الوزير والمداني أخذت منحى جديدا بإقالة وزير الصحة، للقيادي الحوثي من منصب وكيل الوزارة.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من “الاشتباكات” المماثلة بين شريكي الانقلاب، قبل أن يدعو صالح وسائل إعلامه وعناصره للتهدئة.

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