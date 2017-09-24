وزارة العدل: محاكم التنفيذ تسترد “692” مليون ريال يومياً

أعلنت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ تسترد “692” مليون ريال يومياً، وتعيدها إلى مستحقيها، مبينة أن إجمالي المبالغ التي أسهمت المحاكم باستردادها بقوة النظام خلال “229” يوماً، العام الماضي، بلغ “158” مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في تقرير صدر أمس أن إجمالي طلبات التنفيذ المنتهية، التي أنجزتها محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ بلغت “345455” طلباً تنفيذياً منتهياً، شمل مختلف أشكال السند التنفيذي من أوراق تجارية، وأحكام مالية صادرة، ومحاضر صلح، وكمبيالات، وشيكات، وغيرها، ما يعد سنداً تنفيذياً.

وبينت الوزارة أن إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ الواردة العام الماضي بلغ “194” مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ “444208” طلبات تنفيذية.