 أمانة الرياض تزيل تعديات على أراضٍ بمساحة “17” مليون متر مربع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض تزيل تعديات على أراضٍ بمساحة “17” مليون متر مربع

أمانة الرياض تزيل تعديات على أراضٍ بمساحة “17” مليون متر مربع
المناطق - الرياض

المناطق-الرياض
نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال إزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة شيّدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها “17” مليون متر مربع في أحياء المنصورة وطيبة والمصفاة ضمن نطاق بلدية العزيزية جنوب مدينة الرياض، واتخذت حيالها الاجراءات النظامية، بعدما قامت بإشعار المخالفين بضرورة إخلاء المواقع من الأنشطة المخالفة، وشرعت فور انتهاء المهلة بإزالة التعديات.
وأشارت الأمانة إلى أن التعديات شملت إقامة مسالخ غير نظامية، وأماكن لحفظ وتخزين مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر، ومساكن تأوي العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، وأحواش غير نظامية للمواشي، وغيرها من التجاوزات التي تضر بسكّان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها.
وأوضحت الأمانة أن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة “60” يوم، وساهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة الرياض في تنظيف الأراضي من التعديات بقيادة بلدية العزيزية الفرعية ومشاركة لجنة التعديات والادارة العامة التشغيل والصيانة والإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للأسواق، والإدارة العامة للراحة والسلامة والحملة الأمنية بشرطة الرياض.

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