الشرطة الإسبانية تمنع وتصادر صناديق اقتراع في كاتالونيا

أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية بدأت مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في الاستفتاء على استقلال كاتالونيا، مع بدء التصويت الذي حظره القضاء.

وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بصور وضعتها عند الساعة التاسعة (07,00 ت غ) “هذه هي الصناديق والبطاقات الاولى التي صادرتها الشرطة في برشلونة”، مؤكدة ان “رجال الشرطة يواصلون انتشارهم في كاتالونيا”.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب مركز اقتراع في بلدة جيرونا الكاتالونية سيصوت فيه رئيس المنطقة الانفصالية في الاستفتاء على الاستقلال الذي حظرته مدريد، وقال مراسل وكالة فرانس برس أن مشاجرات وقعت لدى وصول الشرطة، وقالت وزارة الداخلية أنها نشرت رجالها في أنحاء كاتالونيا.