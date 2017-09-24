 جمرك الدرّة يُحبط محاولة تهريب 6 آلاف حبة كبتاجون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جمرك الدرّة يُحبط محاولة تهريب 6 آلاف حبة كبتاجون الشرطة الإسبانية تمنع وتصادر صناديق اقتراع في كاتالونيا أمانة الرياض تزيل تعديات على أراضٍ بمساحة “17” مليون متر مربع وزارة العدل: محاكم التنفيذ تسترد “692” ريال يومياً الحوثيون يقتحمون وزارة الصحة بصنعاء و يشهرون السلاح في وجه الوزير الموالي لصالح خلال 10 أيام.. حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبط عدة محاولات لتهريب 365 كغم من الحشيش الشيخ ناصر الشثري يدخل العناية المركزة إثر وعكة صحية ألمت به إجراء التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمسجد الحرام عمل الرياض يضبط “3” مخالفات في معرض التوظيف وينهي معاناة 12 سعودياً لم يتسلموا أجورهم إنقاذ 141 مهاجرا قبالة سواحل تونس وفاة 20 شخصا بسبب تفشي الطاعون في مدغشقر 6 معلومات درسناها بالمدرسة واعتقدنا أنها صحيحة.. ثبت عدم صحتها

جمرك الدرّة يُحبط محاولة تهريب 6 آلاف حبة كبتاجون

جمرك الدرّة يُحبط محاولة تهريب 6 آلاف حبة كبتاجون
المناطق - الرياض

أحبط جمرك الدّرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت ستة آلاف حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وحول تفصيل إحباط هذه المحاولة أوضح محمد العبوش مدير عام جمرك الدرّة أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بطريقة فنيّة في “مجرى التكييف” الخاص بالمركبة، كما عُثر مع قائد المركبة على 25 جرام من مادة الحشيش. مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>