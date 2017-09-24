امانة منطقة الرياض تنال جائزة الشرق الأوسط للتميز

حصلت أمانة منطقة الرياض على جائزة الشرق الأوسط السابعة للتميز للمدن والبلديات “فرع جائزة التميز في البلديات الذكية”.

وحصلت الأمانة على الجائزة التي ينظمها معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 26-29 سبتمبر بعد مشاركتها بمجموعة من التطبيقات الالكترونية والتي من ضمنها تطبيق “حاذر – تجزئة الاراضي – ذاتي – الاستعلام الجغرافي “.

يذكر ان معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز يكرم أفضل الإنجازات للبلديات ومؤسسات تخطيط المدن في التنمية والتطوير العمراني، الإداري، والتكنولوجي الحديث، وإدارة المدن والخدمات المبنية على أسس معلوماتية حديثة وذلك لمواكبة معدلات التنافسية العالمية،