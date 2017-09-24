تنمية الرس تقيم برنامج “أيامن بلس” لتنمية قدرات طلاب الجامعات

تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بالرس، يوم الاثنين القادم برنامج ” أيامن بلس ” لبناء وتنمية قدرات طلاب الجامعات والكليات والمعاهد ، وذلك بالشراكة مع مؤسسة غدن للاستشارات وتنمية القدرات ، وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام ، وذلك في جمعية البر الخيرية بالرس.

وأفاد مدير لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالرس عبد الله الحويل أن ” ايامن بلس” أحد البرامج المعرفية المهارية التطبيقية، ويهدف إلى تفعيل دور الشباب في خدمة مجتمعهم ووطنهم من خلال تأهيلهم وفق أسس معرفية ومهارات نوعية ومبادرات احترافية واستدامة مالية تساعدهم على توسع مداركهم وإنجاز مبادراتهم بشكل متقن ، لافتًا النظر إلى أن البرنامج مصمم بالشراكة مع مؤسسة أشوكا العالمية ، وبدعم من مؤسسة الملك خالد وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف ” .

وبين أن المشاركين سيتعرفون على العديد من المهارات التي تساعدهم على تنفيذ أفكارهم لريادة الأعمال الاجتماعية ومنها “التعرف على الذات ، كما سوف يسهم في إكتساب المشاركين لمهارات التخطيط، القيادة، وإدارة الميزانية، والتحليل، وإدارة المشاريع الصغيرة وفريق العمل، والإقناع، ومهارة حل المشكلات .