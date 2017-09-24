تدريب منسوبوا مستشفى البدع على كيفية استخدام وسائل السلامة

نفذ مستشفى محافظة البدع بالتعاون مع الدفاع المدني بالمحافظة ” ممثل في قسم السلامة “صباح اليوم الاحد دورة تدريبية على كيفية استخدام وسائل السلامة أثناء الحريق بحضور مدير المستشفى بالإنابة الدكتور مشعل المسعودي ومساعد مدير المستشفى للشؤون الادارية والمالية محمد العميري ، وبمشاركة عدد من الموظفين من مختلف أقسام المستشفى للتأكد من جاهزية العاملين للتعامل مع إطفاء الحريق في حالة نشوبه لاسمح الله. من جهة أوضح المتحدث الاعلامي لصحة تبوك عطاالله العمراني إن إقامة هذه التطبيقات العملية بشكل دوري تأتي من منطلق حرص صحة تبوك على رفع مستوى أداء العاملين في مجال أنظمة السلامة والوقاية من الحريق في جميع المستشفيات ، لتوفير بيئة آمنة لجميع المرضى والموظفين والحصول على بيئة عمل صحية خالية من المخاطر.