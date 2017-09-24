 سياحة نجران تختتم فعالياتها باليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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سياحة نجران تختتم فعالياتها باليوم الوطني

سياحة نجران تختتم فعالياتها باليوم الوطني
نجران

اختتم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة  فعالياته بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية  بقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود مساء أمس

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح إنه تم اختتام فعاليات الأحتفال باليوم الوطني 87 الذي نظمته ادارته بفعاليات وبرامج وانشطة متنوعة شملت عروضا شعبية ومسابقات ثقافية ورياضية تستهدف كافة شرائح المجتمع واضفت  نوع من السياحة والترفيه بهذه المناسبة الغالية على الجميع  وإبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب الشعب السعودي، للتعبير عن عميق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم الغالي واستذكار دور الملك المؤسس لهذا الكيان العظيم واستعراض مراحل التطور والازدهار التي حظي بها هذا الوطن الغالي

وقدم آل مريح شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية على رعايته ودعمه لهذه الفعاليات ولوكيل إمارة منطقة نجران على حضوره انطلاق الفعاليات الوطنية الغالية على نفوس الجميع ولكافة الجهات الداعمة والمشاركة في نجاح هذه الفعاليات الوطنية وللمجتمع المحلي على تفاعلهم مع هذه الفعاليات السياحية الوطنية التي كان لها الأثر الطيب في نفوس المواطنين.

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