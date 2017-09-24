القتل تعزيراً لمهرّب هيروين “باكستاني” في جدة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة هرّب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه في محافظة جدة.

وجاء في بيان الداخلية: “بفضل من الله تم القبض على المدعو رحيم شاه خوشحال خان – باكستاني الجنسية -, عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم (الأحد) في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة”.