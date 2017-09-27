 دراسة : السكر يؤثر سلبا على الصحة العقلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دراسة : السكر يؤثر سلبا على الصحة العقلية

دراسة : السكر يؤثر سلبا على الصحة العقلية
المناطق - وكالات

جميعنا نعلم أنه لا ينبغي أن تأكل الكثير من السكر، ولكن الأبحاث الجديدة تخبرنا بخطر آخر كنا نجهله: صلة محتملة بين الإفراط في استهلاك السكر ومشاكل الصحة العقلية مثل التوتر والاكتئاب.

ومن المعروف أن تناول السكر يدفع الدماغ للأمر بفرز مادة الدوبامين، وهي مادة كيميائية تسبب الشعور بالرضا، وهذه النقطة قادت دراسات أخرى إلى الاعتقاد بجانب سلبي جداً لتأثير السكر على الصحة العاطفية.

ونشرت مجلة “الطب النفسي السريري” دراسة في عام 2016 وجدت صلة بين التهابات الدماغ والاكتئاب أو الإجهاد.

وأشارت دراسة آخرى في عام 2010 إلى أن الوجبات الغذائية الغنية بالأطعمة النشوية والسكرية تؤدي إلى مستويات أعلى بكثير من الالتهاب في الجسم، من الوجبات الغذائية الغنية بالخضروات والبروتينات الصحية.

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