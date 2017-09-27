التحالف يستهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية في اليمن

قُتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في اليمن وأصيب 8 آخرين، في غارة لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الهاملي غرب محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري يمني، في تصريح نقله موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت “26 سبتمبر”، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس السبت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا كانت في طريقها إلى جبهة الساحل.

وأشار المصدر، إلى أن قتلى الميليشيا لقوا مصرعهم في منطقة الهاملي شمال مديرية المخا، ومعظمهم من المجندين المغرر بهم من صغار السن الذين زجت بهم الميليشيا للقتال في صفوفها.

من جهة ثانية، لقي اثنين من عناصر الميليشيات مصرعهم وأصيب آخرين في هجوم للجيش الوطني على مواقع للإنقلابيين بريف تعز الجنوبي.

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقي قيادي حوثي مصرعه وعدد من مساعديه في كمين للمقاومة الشعبية الشعبية.

وأبان مصدر ميداني في المقاومة، أن مشرف الحوثيين في مديرية الصومعة المكنى ابو عابد قُتل في كمين أعدته المقاومة بجبهة الحازمية، مضيفاً أن القيادي الصريع تم تعيينه في موقعه قبل شهر ونصف عقب مقتل المشرف السابق المكنى ابو سراج في عملية مماثلة.