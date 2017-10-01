 شاهد.. معركة بالصحون في مؤتمر حزبي بالمغرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. معركة بالصحون في مؤتمر حزبي بالمغرب

المناطق - وكالات

تحول مؤتمر حزب الاستقلال المغربي في العاصمة الرباط، السبت، إلى ساحة حرب تقاذف فيها المتشاجرون الصحون والكراسي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية. وأسفر الشجار عن سقوط العديد الجرحى واستدعى الأمر نقلهم إلى المستشفيات.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد بدأ الأمر بعد تلاسن بين مؤيدي الأمين العام المنتهية ولايته والمرشح لولاية جديدة حميد شباط، وأنصار منافسه نزار بركة.

وعقد المؤتمر السابع عشر للحزب في ملعب مجمع مولاي عبد الله الرياضي في العاصمة المغربية. وكان من المقرر أن يشهد الحزب انتخاب أمين عام جديد للحزب، الذي يعد أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد وساهم في استقلال المغرب عن فرنسا.

ونشر القيادي في الحزب عادل بنحمزة منشورا على موقع فيسبوك جاء فيه “أمر مخجل و لا يشرف الاستقلاليات والاستقلاليين، وهو أمر مرفوض أيا كانت أسبابه ومبرراته”.

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