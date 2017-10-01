شاهد.. ضرب وسحل الشرطة الإسبانية لأنصار انفصال كاتالونيا

اندلعت اشتباكات، الأحد، بين الشرطة الإسبانية والراغبين في الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، مع اقتحام الشرطة عددا من مراكز الاقتراع.

ورصدت مقاطع فيديو نشرتها وكالات الأنباء العشرات من عناصر الشرطة وهم ينهالون بالضرب عن أنصار الاستفتاء أمام إحدى محطات الاقتراع في مدينة برشلونة عاصمة الإقليم، في محاولة لمنعهم من التصويت.

وحطم عناصر من الشرطة الإسبانية واجهة مركز اقتراع قبل أن تقتحمه لطرد الموجودين فيه.

وأظهرت لقطات أخرى عناصر من الشرطة يسحلون أشخاصا يرغبون في التصويت، بينما ظهر أحد المدنيين بثياب ممزقة جراء المواجهات مع الشرطة.

وأفاد مرسلنا في وقت لاحق، بأن الشرطة الإسبانية أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي لتفريق الناخبين في برشلونة.

وتعتبر إسبانيا الاستفتاء “محظورا” وسارعت من قبيل الاستفتاء إلى إغلاق عدد كبير من المرافق العامة التي تحولت إلى مراكز اقتراع وصادرت صناديق الاقتراع.

لكن أنصار الاستفتاء راحوا صوب المراكز على الرغم من إغلاقها، في خطوة تتحدى رفض مدريد للاستفتاء.