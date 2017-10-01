“المسند”: زلزال قوي يضرب المملكة قوته 6.5 ريختر..وهذه مؤشراته

قال استاذ الجغرافيا، بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن مؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية، تشير إلى أن أقوى زلزال متوقع خلال الخمسين سنة القادمة في السعودية ستبلغ 6.5 درجة فقط.

وطالب “المسند” في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجهات المعنية بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني.

ولفت “المسند” الى أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكّن الإنسان من التصرف والهروب، موضحاً أن الزلازل ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها بسهولة.

ونوه إلى أن انه تم حيث تم رصد 235 هزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية خلال الـ112 سنة الماضية، بينها 12 هزة بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر نتج عنها أضرار.