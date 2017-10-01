 السعودية في المركز الـ 19 كأغنى دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بـ 707 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السعودية في المركز الـ 19 كأغنى دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بـ 707 مليار دولار

السعودية في المركز الـ 19 كأغنى دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بـ 707 مليار دولار
المناطق - وكالات

في أحدث “تقديرات” عن أعلى دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري شغلت الولايات المتحدة المركز الأول تلتها الصين واليابان وألمانيا على الترتيب وحلت السعودية بالمركز 19.

ضمت القائمة التي نشرها موقع (إنسايدر مانكي) المملكة المتحدة بالمركز الخامس والهند سادسا وكوريا الجنوبية بالمركز 12 وإندونيسيا بالترتيب الخامس عشر وتركيا وهولندا في المركزين (17) و(18).

واستحوذت أوروبا على أكبر نصيب بتسعة مراكز في قائمة العشرين الأولى تلتها آسيا (ستة مراكز) علاوة على الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأستراليا والبرازيل لكنها خلت من أي بلد أفريقي.

والناتج المحلي الإجمالي قياس مالي يظهر قيمة المنتجات والخدمات السوقية داخل حدود بلد ما خلال فترة زمنية محددة ويحسب في الغالب على أساس سنوي يقسم على أربع فترات ربع سنوية.

ويختلف التصنيف عن “الناتج المحلي الإجمالي للفرد” الذي يظهر الناتج المحلي مقسم على عدد السكان.

وبمقارنة وتحليل أرقام الناتج المحلي الإجمالي يستطيع خبراء الاقتصاد توقع مستقبل النشاط الاقتصادي العالمي على أساس الاتجاهات الحالية والماضية.

واعتمد (إنسايدر مانكي) في بياناته على أرقام صندوق النقد الدولي ووحدة “مستقبل الاقتصاد العالمي” التابعة للصندوق واعتمد أيضا في بعض البيانات على البنك الدولي للتوصل لهذه الأرقام المفترضة للعام الحالي.

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