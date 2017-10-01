أبل تكشف سبب الخلل في هاتفها الجديد.. كابوس قد ينتهي بكارثة كبرى

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لهاتفي “آيفون 8 بلس” وقد انفصلت شاشة كل منهما عن جسم الهاتف بسبب انتفاخ في البطارية. ونقلت مواقع مختصة بأخبار التقنية تقارير إن صحت فإن على أبل أن تخشى كارثة كبرى.

وقال موقع “ذا نيكست ويب” نقلا عن تقارير وصفها بغير المؤكدة أن شركة أبل اعتمدت في “آيفون 8 بلس” على شركة “Amperex Technology Limited” التي صنعت البطاريات الخاصة بهاتف “غالاكسي نوت 7” الذي تم سحبه من الأسواق بسبب انفجار بطاريته.

وهذه التقارير إن صحت فستكون مصدر رعب لأبل يهددها بتكرار الكابوس الذي عاشته سامسونغ مع “غالاكسي نوت 7”.

لكن مصادر أخرى تقول إن المشكلة في هاتف أبل ليست بحجم تلك التي عانت منها هواتف غالاكسي نوت 7 والتي كبدت سامسونغ خسائر بالمليارات جراء سحب الأجهزة من الأسواق.

إذ أن معدل الفشل الذي عانت منه هواتف “غالاكسي نوت 7” كان حوالي 1 في كل 20 ألف هاتف. أما في حالة أبل فإن نسبة الفشل في البطارية فلم تتجاوز جهازين فقط من ملايين هواتف آيفون التي بيعت في الأسواق.

يشار إلى أن أبل بدأت التحقيق لتبيان سبب تعرض “آيفون 8 بلس” في الحالتين اللتين انتشرت صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدر عنها أي بيان إلى لحظة كتابة هذه السطور.