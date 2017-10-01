65 فلبيني يرفعون 180 متر مكعب نفايات بكورنيش الدمام

نفذت بلدية وسط الدمام حملة بيئية وذلك بمشاركة نحو 65 وافد من الجالية الفلبينية، والتي تتضمن تنظيف جانب من كورنيش الدمام، ضمن مبادرة مجتمعية تنفذها بلدية وسط الدمام، شارك فيها 31 شخصا من عمال النظافة بالبلدية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري في بيان صحافي، أنه تم رفع 180 متر مكعب من النفايات خلال الحملة من مواقع مختلفة بالكورنيش ، مشيراً الى أن الحملة تأتي في سياق مبادرة توعوية لرفع ثقافة ومسؤولية المواطن والمقيم بالمساهمة في استدامة النظافة في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتوفير جميع أدوات النظافة من أكياس البلاستيك والقفازات ، كما قامت بتوفير وتقديم وجبة الإفطار لجميع المتطوعين .

وقال أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات أمانة المنطقة الشرقية السابقة، والتي شاركت فيها الجالية الفلبينية وتم تكريمها من قبل معالي أمين الشرقية، مؤكدا أن هذه المبادرة التطوعية الحضارية تعكس أهمية المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق في الحفاظ على البيئة والتي تشارك فيها الجاليات، مشددا على أن كورنيش الدمام من المواقع السياحية المميزة في المنطقة الشرقية والمملكة في ظل ما يشهده من دعم كبير وتنفيذ مشاريع ضخمة وعملاقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – الأمر الذي أصبح معه الكورنيش وجهة سياحية لكثير من أبناء المنطقة والعديد من المناطق الأخرى في المملكة خاصة في موسم الإجازات والأعياد

الى ذلك أعتبرت الجالية الفلبينية أن هذه المبادرة الحضارية من قبلهم إنما هي تأتي للاهتمام بالشاطئ والبيئة والتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة الشواطئ.

الجدير بالذكر أن الجالية الفلبينية قد اشتركت مؤخرا في العديد من حملات تنظيف الشواطئ بالمنطقة الشرقية من بينها حملة لتنظيف الواجهة البحرية بالخبر وحملة أخرى في شاطئ العقير حيث اشترك 100 شخص من الجالية في تنظيف الشاطئ .