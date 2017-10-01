مدير تعليم الخرج يدشن رؤية نظام المقررات وحساب النظام بتويتر

دشن سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الأحد في مكتبه رؤية شعبة نظام المقررات بالإشراف التربوي..

حيث قدم مشرف نظام القررات الأستاذ عبداللطيف بن محمد المهيني عرضاً لرؤية شعبة المقررات وخطة العمل لهذا العام الدراسي ،واستعراضاً مختصراً للتعريف بنظام المقررات ومراحل التوسع على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى تعليم الخرج بشكل خاص ..

كما تم عرض عدداً من الأستمارات والأدلة والنماذج التي سيتم تطبيقها في مدارس نظام المقررات بتعليم الخرج ..

بعد ذلك دشن العبدالجبار حساب نظام المقررات بتويتر والذي سيكون رافداً مهما لجميع المدارس المعنية بالنظام ..

بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومدير الإشراف التربوي الأستاذ صالح بن محمد الحديثي والمستشار التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي ومدير التخطيط والتطوير الأستاذ فهد بن عبدالرحمن التميمي والمستشار الإداري الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الدوسري وقادة المدارس المحدثة لنظام المقررات أ.محمد الحماد أ.فيصل الحربي أ.راجح الحربي أ.سعد السبيعي .