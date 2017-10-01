إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية في نجران 

في تكرار لحوادث ابتلاع القطع المعدنية والأجسام الغريبة، أستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بنجران طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تم إحالته وإسعافه من أحد مستشفيات المنطقة وهو يعاني من صعوبة بالتنفس وكثرة اللعاب بسبب ابتلاع جسم غريب وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة والتي أظهرت بالأشعة وجود جسم غريب بالمرئ

وطبقا لمعايير حقوق المرضى تم شرح الحالة لوالد الطفل والخطة العلاجية لاستخراج الجسم الغريب مع أخذ موافقته على إجراء منظار عاجل وبفضل الله وتوفيقه نجح الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب (قطعة معدنية) بحجم 2 سم مما ساهم في استقرار حالة الطفل.

وللوقاية من ابتلاع الأجسام الغريبة والتي تعرض حياة الأطفال للخطر ، دعت صحة نجران أولياء الأمور الانتباه و حفظ الأشياء الصغيرة بعيدا عن متناول الأطفال الصغار تجنباً لأي مضاعفات قد تؤدي للوفاة جراء بلعها أو استنشاقها.