بن فحاس يزور مركز التنمية الاجتماعية بأبها

قام فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بزيارة لمركز التنمية الاجتماعية بأبها ، حيث كان في استقباله سعادة مدير المركز الأستاذ علي بن سليمان العسيري .

من جهته أثنى بن فحاس على دور مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة والتي تشرف على الجمعيات الخيرية مثمناً جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير في خدمة الجمعيات الخيرية والتنموية واحتضان العديد من المبادرات الاجتماعية .

وفي نهاية الزيارة قدم بن فحاس شكره وتقديره لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بأبها على ما يقوموا به من عمل مبارك ، مبدياًً استعداد ” بر أبها ” للتعاون في سبيل خدمة العمل الإنساني والخيري بالمنطقة وبما يعود على المجتمع بالخير .

جدير بالذكر أن هذه الزيارة للمركز تأتي عقب افتتاحه بمدينة أبها في بداية هذا العام 1439هـ