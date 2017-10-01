 بن فحاس يزور مركز التنمية الاجتماعية بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بن فحاس يزور مركز التنمية الاجتماعية بأبها إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية في نجران  نائب أمير منطقة نجران يتسلم ” تقرير الراجحي الخيرية “ لعدم ثبوت التهمة .. المحكمة الجزائية تبرئ “مجموعة بن لادن” في قضية رافعة الحرم مدير تعليم الخرج يدشن رؤية نظام المقررات وحساب النظام بتويتر 65 فلبيني يرفعون 180 متر مكعب نفايات بكورنيش الدمام بلدية الخفجي : حملة لإزالة المخلفات والأنقاض من أحياء المخافظة “الغذاء والدواء” تطلق مبادرة وضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المطاعم والمقاهي كشف غموض محاولة سرقة جهازي صراف آلي في طريب باستضافة تعليم الشرقية.. تنمية مهارات 80 مشرف ومعلم للغة إنجليزية بالمملكة صندوق الأمير سلطان يقدم نسخة جديدة من برنامج مهارات المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء يُنّظم لقاء وظيفي لطرح (500) فرصة عمل جديدة للشباب السعودي

بن فحاس يزور مركز التنمية الاجتماعية بأبها

بن فحاس يزور مركز التنمية الاجتماعية بأبها
المناطق - أبها

قام فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بزيارة لمركز التنمية الاجتماعية بأبها ، حيث كان في استقباله سعادة مدير المركز الأستاذ علي بن سليمان العسيري .
من جهته أثنى بن فحاس على دور مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة والتي تشرف على الجمعيات الخيرية مثمناً جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير في خدمة الجمعيات الخيرية والتنموية واحتضان العديد من المبادرات الاجتماعية .
وفي نهاية الزيارة قدم بن فحاس شكره وتقديره لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بأبها على ما يقوموا به من عمل مبارك ، مبدياًً استعداد ” بر أبها ” للتعاون في سبيل خدمة العمل الإنساني والخيري بالمنطقة وبما يعود على المجتمع بالخير .
جدير بالذكر أن هذه الزيارة للمركز تأتي عقب افتتاحه بمدينة أبها في بداية هذا العام 1439هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>