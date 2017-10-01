 رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا: كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا: كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا

رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا: كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا
المناطق - متابعات

قال الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا أن كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا، وهو الأمر الذي قد يعاد النظر فيه في الفترة المقبلة”. وتابع: “كشف الوجه والكفين هو الأصل، أما من اختارت تغطيه وجهها فلا إثم عليها”.
وأضاف مستندا على أدلة عدة حول هذا الأمر: “لو كان هذا الأمر محظورا أو محرّما، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وسفعاء وسبيعية الأسلمية على كشف الوجه والزينة. ولو كان أمرا أكمل كذلك، لما قال النبي لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين” .
وأردف : “لو كان محرما كذلك، لما استثنى الله تعالى الزينة الظاهرة في قوله )ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). والزينة الظاهرة هي الوجه والكفين وما عليهما من حلي وخضاب”.
يشار إلى أن الغامدي قد تخرج من مدرسة ابن باز وابن عثيمين، ومهتما بمسائل الخلافات.

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