 بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم تهيئة  238 معلماً ومعلمة جديدة بتعليم عسير ايداع (978,000) ريال في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.8 % في الربع الثاني 2017 خادم الحرمين الشريفين يدشن مشروعات الطائف الجديد السلطات الإيرانية تساوم السجناء لديها الحرية مقابل القتال في سوريا إمارة مكة تنفي صلة الأمير خالد الفيصل بالمقطع المتداول تحت عنوان ” خالد الفيصل يتفجر غضباً” سوريا: مقتل 5233 مدنياً جراء التدخل الروسي رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا: كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا بن فحاس يزور مركز التنمية الاجتماعية بأبها إنقاذ حياة طفل ابتلع قطعة معدنية في نجران  نائب أمير منطقة نجران يتسلم ” تقرير الراجحي الخيرية “

بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم

بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم
المناطق ـ جدة

في إطار التحضيرات النهائية لإقامة حفل اليوم الوطني 87 الخاص بمكتب تعليم  النسيم تفقد مساعد مدير  مكتب تعليم النسيم الاستاذ محمد حنش الغامدي البروفات الخاصة بيوم الحفل الوطني ،
والذي يقوم على تنفيذه نخبة من رواد النشاط  .
وأعطى الغامدي توجيهات لأبنائه الطلاب وحثهم على التركيز والجدية وتمثيل مدارسهم بالشكل المطلوب .

فيما تابع بعض الفقرات للوقوف على أدائها بما يحقق الهدف من إقامة الحفل .
وكان تفاعل الطلاب مع مدربيهم في صورة جميلة تعكس حرص الجميع على الظهور المشرف للمكتب .

يذكر أن مدير  مكتب تعليم النسيم الدكتور سعود السلمي سخر كل الإمكانات للمدارس المشاركة في حفل المكتب باليوم الوطني مذللاً لهم العقبات في إشارة منه إلى اهتمام الوزارة بيوم الوطن يوم الولاء والإنتماء .

وتأتي هذه الإستعدات تمهيداً لإقامة الحفل على شرف ورعاية مدير تعليم جدة الاستاذ عبدالله الثقفي صباح الثلاثاء القادم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>