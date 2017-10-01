بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم

في إطار التحضيرات النهائية لإقامة حفل اليوم الوطني 87 الخاص بمكتب تعليم النسيم تفقد مساعد مدير مكتب تعليم النسيم الاستاذ محمد حنش الغامدي البروفات الخاصة بيوم الحفل الوطني ،

والذي يقوم على تنفيذه نخبة من رواد النشاط .

وأعطى الغامدي توجيهات لأبنائه الطلاب وحثهم على التركيز والجدية وتمثيل مدارسهم بالشكل المطلوب .

فيما تابع بعض الفقرات للوقوف على أدائها بما يحقق الهدف من إقامة الحفل .

وكان تفاعل الطلاب مع مدربيهم في صورة جميلة تعكس حرص الجميع على الظهور المشرف للمكتب .

يذكر أن مدير مكتب تعليم النسيم الدكتور سعود السلمي سخر كل الإمكانات للمدارس المشاركة في حفل المكتب باليوم الوطني مذللاً لهم العقبات في إشارة منه إلى اهتمام الوزارة بيوم الوطن يوم الولاء والإنتماء .

وتأتي هذه الإستعدات تمهيداً لإقامة الحفل على شرف ورعاية مدير تعليم جدة الاستاذ عبدالله الثقفي صباح الثلاثاء القادم .