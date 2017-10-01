 نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة نشر مفهوم الجودة ونشر الممارسات المتميزة فيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة نشر مفهوم الجودة ونشر الممارسات المتميزة فيه

نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة نشر مفهوم الجودة ونشر الممارسات المتميزة فيه
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية السعودية للجودة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المحبوب، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه على تعريفٍ عن الجمعية، وأبرز منجزات الجمعية التي تمثلت في إقامة أكثر 200منشط على مدى ثلاثة أعوام والذي يعد رقم مميز على مستوى الجمعيات المهنية، وما تبذله الجمعية من جهود في سبيل نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والشراكات التي تعمل عليها الجمعية على المستويين المحلي والدولي، والشراكات التي عقدتها الجمعية مع عددٍ من الجمعيات المتخصصة منها: الجمعية الأمريكية للجودة، المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، واطلع يحفظه الله على ما نفذه فرع الجمعية من مبادرات مع مختلف الأجهزة.
مشيداً سموه بما تبذله الجمعية من جهود، مشدداً على ضرورة نشر مفهوم الجودة، والعمل على إبراز الممارسات المتميزة فيها، وضرورة العمل على توعية الأفراد بمفاهيم الجودة، لتمكينهم من صناعة الفرق إلى الأفضل، مشدداً سموه على أهمية العمل على تقديم العديد من البرامج التدريبية لنشر ثقافة الجودة، متمنياً سموه للجمعية ومنسوبيها التوفيق.
من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما اللامحدود للجمعية وأنشطتها منذ انطلاقها، ورعايتهما واهتمامهما بأنشطة الجمعية، ونشر ثقافة الجودة في المنطقة الشرقية.

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