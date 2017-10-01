 وفد من طلاب تعليم الشرقية يمثلون زملائهم في لقاء “الاثنينية” الأسبوعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وفد من طلاب تعليم الشرقية يمثلون زملائهم في لقاء “الاثنينية” الأسبوعي نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة نشر مفهوم الجودة ونشر الممارسات المتميزة فيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدشن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم تهيئة  238 معلماً ومعلمة جديدة بتعليم عسير ايداع (978,000) ريال في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة للسعوديين بلغ 12.8 % في الربع الثاني 2017 خادم الحرمين الشريفين يدشن مشروعات الطائف الجديد السلطات الإيرانية تساوم السجناء لديها الحرية مقابل القتال في سوريا إمارة مكة تنفي صلة الأمير خالد الفيصل بالمقطع المتداول تحت عنوان ” خالد الفيصل يتفجر غضباً” سوريا: مقتل 5233 مدنياً جراء التدخل الروسي رئيس هيئة منطقة مكة المكرمة سابقا: كشف المرأة لوجهها أثناء القيادة جائز شرعا

وفد من طلاب تعليم الشرقية يمثلون زملائهم في لقاء “الاثنينية” الأسبوعي

وفد من طلاب تعليم الشرقية يمثلون زملائهم في لقاء “الاثنينية” الأسبوعي
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بإشراك الطلبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بحضور مجلس الإمارة الأسبوعي “الاثنينية”، ليتاح لهم المجال للاطلاع على المبادرات المجتمعية، والمشروعات التطويرية التي تشهدها المنطقة الشرقية، ومناقشة الموضوعات الثقافية والأدبية التي تطرح في المجلس، بحضور الأهالي والمسؤولين بالمنطقة الشرقية، ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم، ويكتسبوا المعارف وآداب من مجلس “الاثنينية”.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس أن توجيه سموه جاء استشعاراً منه يحفظه الله لأهمية إشراك الشباب الذين هم عماد المستقبل، والأمل المشرق، لأن ينهلوا من مجلس سموه العامر، وأن يستعدوا للمستقبل بالاطلاع على النقاشات التي تجري في أهم مجلس في المنطقة الشرقية، والذي يحضره الوجهاء والأدباء، فيستفيدوا مما يطرح فيه، وينقلوه إلى زملائهم، وبينَّ المديرس أن اختيار الطلاب يأتي وفق معايير التميز لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتم ترشيح المشاركين في كل جلسة من جلسات المجلس من مدارس المنطقة الشرقية المختلفة، لتعم الفوائد التي تناقش في المجلس بين طلاب تعليم الشرقية، مؤكداً أن التوجيه الكريم من سموه سيعود بالنفع على أبنائه الطلاب، ويعزز فيهم الثقة، والقدرة على المناقشة الحضارية، وتعزز كذلك روح المسؤولية لديهم.
ورفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس باسمه وباسم منسوبي التعليم الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهما الله-على ما يلقاه قطاع التعليم في المنطقة الشرقية من رعايةٍ واهتمام من سموهما، مؤكداً أن ذلك سيعزز مسيرة التعليم، ويعود بالنفع بإذن الله على المعلمين والمعلمات وتميزهم، وأبنائهما الطلاب والطالبات، في تحصيلهم العلمي والمهاري.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>