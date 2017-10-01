وفد من طلاب تعليم الشرقية يمثلون زملائهم في لقاء “الاثنينية” الأسبوعي

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بإشراك الطلبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بحضور مجلس الإمارة الأسبوعي “الاثنينية”، ليتاح لهم المجال للاطلاع على المبادرات المجتمعية، والمشروعات التطويرية التي تشهدها المنطقة الشرقية، ومناقشة الموضوعات الثقافية والأدبية التي تطرح في المجلس، بحضور الأهالي والمسؤولين بالمنطقة الشرقية، ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم، ويكتسبوا المعارف وآداب من مجلس “الاثنينية”.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس أن توجيه سموه جاء استشعاراً منه يحفظه الله لأهمية إشراك الشباب الذين هم عماد المستقبل، والأمل المشرق، لأن ينهلوا من مجلس سموه العامر، وأن يستعدوا للمستقبل بالاطلاع على النقاشات التي تجري في أهم مجلس في المنطقة الشرقية، والذي يحضره الوجهاء والأدباء، فيستفيدوا مما يطرح فيه، وينقلوه إلى زملائهم، وبينَّ المديرس أن اختيار الطلاب يأتي وفق معايير التميز لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ويتم ترشيح المشاركين في كل جلسة من جلسات المجلس من مدارس المنطقة الشرقية المختلفة، لتعم الفوائد التي تناقش في المجلس بين طلاب تعليم الشرقية، مؤكداً أن التوجيه الكريم من سموه سيعود بالنفع على أبنائه الطلاب، ويعزز فيهم الثقة، والقدرة على المناقشة الحضارية، وتعزز كذلك روح المسؤولية لديهم.

ورفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس باسمه وباسم منسوبي التعليم الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهما الله-على ما يلقاه قطاع التعليم في المنطقة الشرقية من رعايةٍ واهتمام من سموهما، مؤكداً أن ذلك سيعزز مسيرة التعليم، ويعود بالنفع بإذن الله على المعلمين والمعلمات وتميزهم، وأبنائهما الطلاب والطالبات، في تحصيلهم العلمي والمهاري.