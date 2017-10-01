الأمير أحمد بن فهد لمنسوبي “فرع المعلومات الوطني”: احرصوا على تطوير الخدمات الإلكترونية.. وأن يحصل المستفيد على الخدمة بيسر وسهولة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم (الأحد)، على تقرير عن أعمال فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية، وجهوده في سبيل تطوير الخدمات الإلكترونية للجهات المرتبطة بالمركز.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير فرع المركز بالمنطقة الشرقية الأستاذ أحمد بن علي الأسمري، ومنسوبي فرع المركز.

واطلع سموه على جهود المركز في تقديم الخدمات، حيث يخدم المركز أكثر من 300موقع في المنطقة الشرقية، بين منافذ برية وبحرية وجوية ومراكز أمنية وخدمية، كما يعمل المركز على تقديم الخدمات الإلكترونية للجهات المرتبطة، وخدمات الدعم الفني، حيث باشر المركز أكثر من 1398 حالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، كما درب المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 1500متدرب من الجهات التي يخدمها المركز.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود المركز وما يقدمه من خدمات، داعياً إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز، والحرص على أن يحصل المستفيد على الخدمات إلكترونياً بأيسر الخطوات، متمنياً سموه لفرع المركز والعاملين فيه التوفيق والسداد.

من جهته أعرب مدير فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة الشرقية أحمد الأسمري، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على الدعم المتواصل والمستمر لأعمال المركز، الذي كان خلف تميز ونجاح المركز في ما يقدمه من خدمات.