 وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جيبوتي المعين لدى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جيبوتي المعين لدى المملكة

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جيبوتي المعين لدى المملكة
واس - الرياض

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير جيبوتي المعين لدى المملكة جمادي اميمو، الذي سلّم لمعاليه نسخة من أوراق اعتماده تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ .
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين.

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