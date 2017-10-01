جامعة القصيم تحول مكافآت الطلبة إلى حساباتهم الخاصة مباشرةً

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم، بالتعاون مع عمادة تقنية المعلومات ومصرف الراجحي، مشروع تحويل المكافآت الشهرية للطلبة إلى حساباتهم الخاصة لدى مصرف الراجحي أو البنوك المحلية الأخرى، وإيقاف العمل بالبطاقات الحالية، حيث يمكن للطلبة التعامل المباشر مع البنوك والتمتع بجميع الخدمات والمميزات التي تقدمها البنوك للحسابات الجارية مثل (إصدار بطاقات الصراف واستلامها وطلب كشف حساب، وجميع الخدمات الإلكترونية الأخرى).

ودعت العمادة جميع الطلاب والطالبات إلى سرعة الدخول إلى رابط تحديث البيانات البنكية الموجود بموقع الجامعة على شبكة الإنترنت، وذلك لتحديث بياناتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١/١١هـ، وحتى يوم السبت ١٤٣٩/١/٢٤هـ، كما طالبتهم بسحب الرصيد الموجود ببطاقة الصرافة الخاصة بالجامعة قبل إيقافها نهائياً بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٩هـ.

ويكون تحديث البيانات للطالب عن طريق موقع الجامعة ، مع ضرورة وجود حساب بنكي في أي من البنوك المحلية بالمملكة، لكلِ طالب أو طالبة، والتأكد من صحة رقم الآيبان قبل حفظ البيانات المدخلة من الطالب