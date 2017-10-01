أدبي تبوك يعلن الفائزين بمسابقة اليوم الوطني

أعلن نادي تبوك الأدبي أسماء الفائزين بمسابقة اليوم الوطني في فرع الشعر ومسابقة أفضل صورة فيما حجبت لجنة التحكيم الجائزة عن مسابقة المقال ومسابقة أفضل تغريدة لعدم تحقيق المعايير الخاصة بهما.

وأبان نائب رئيس النادي الأدبي عبدالرحمن العكيمي, أنّ نتائج المسابقة كانت على النحو التالي : مسابقة الشعر, حصل على المركز الأول مفرح الشقيقي عن نص بعنوان “نشيد القمح”, وحصلت تهاني الصبيح على المركز الثاني عن نص بعنوان “أعربته مبتدأ”, فيما حصلت على المركز الثالث نجاة الماجد عن نص بعنوان “يا سائلاً عن موطني”, وحصدت المتسابقة داليا حمّاد جائزة أفضل صورة