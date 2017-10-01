أمير الباحة يتسلم تقريراً عن خطة المعهد العلمي بالمنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم ، تقريراً عن خطة المعهد العلمي بالباحة لبداية العام الدراسي والانشطة والفعاليات التي تقوم بها المعاهد العلمية بالمنطقة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير المعهد العلمي بالباحة عبدالله بن مشرف الغامدي، الذي قدم التهنئة لسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون، مستعرضاً المشاركات والفعاليات التي قامت بها المعاهد العلمية بالمنطقة احتفالا بهذه المناسبة العزيزة و ابرز المناشط التي اقيمت خلال الاحتفال باليوم الوطني .

وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء بأن اليوم الوطني للمملكة يحمل الكثير من المعاني السامية والنبيلة لجميع أبناء هذا الوطن الغالي ، مشيراً سموه إلى أن هذه المناسبة المجيدة نستشعر معها الارث العظيم لوطننا وما حققه من إنجازات في شتى المجالات منذ التأسيس على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه -.

وثمن سموه جهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تبني ودعم كافة المعاهد بالمنطقة ، مشيداً بما تنفذه المعاهد العلمية بالمنطقة من برامج وفعاليات تهدف إلى تثقيف وتوعية وتعليم الشباب في مختلف المحافظات .

وفي ختام اللقاء تسلّم سمو أمير منطقة الباحة عدد من الهدايا بهذه المناسبة , فيما التقطت الصور التذكارية مع سموه.

حضر الاستقبال مدراء المعاهد العلمية في محافظات العقيق والمندق , وبلجرشي وعدد من المعلمين والمشرفين وطلاب المعهد .

ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي