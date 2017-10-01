الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينفذ ان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين

ضمن أنشطة وفعاليات وبرامج الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة للاحتفاء باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية ، شاركت الكلية والمعهد بعدداً من برامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين بالتنسيق مع الجمعية الخيرية في محافظة العقيق .

واوضح عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي بالباحة مرعي بن سعد القرني ، أهمية هذه المشاركة في غرس ثقافة التطوع المهني المتخصص، معتبراً العمل المهني التطوعي المتخصص توظيفاً للطاقات التدريبية كلا في مجال تخصصه ، بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي والنهوض به للمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية وتجسيد المسئولية الملقاة على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومساهمة من الكلية والمعهد في اليوم الوطني تم تعميد فريقاً متخصصاً في مجال الكهرباء والتكييف بصيانة منازل فئة عزيزة على قلوبنا هم بحاجة إلى الوقوف بجانبهم ومساعدتهم في صيانة منازلهم وإحتفاءً بهذه الذكرى فقد تم تنفيذ البرنامج ولمدة يومين متتاليين ، وقد أشاد القرني بالروح الوطنية العالية لدى أبناء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، المهنيين وحبهم للأعمال التطوعية، مؤكدًا أن المؤسسة بشكل عام والكلية التقنية والمعهد الصناعي بشكل خاص تحرصان بشكل دائم على شحذ كل الطاقات لحماية مقدرات الوطن والمشاركة في كل ما يمكن أن يقدم نفعًا للصالح العام، مبينًا أن ذلك يعكس بكل وضوح مسؤوليتها الاجتماعية والتدريبية من خلال أبنائها لتنفيذ كل تلك الأعمال بما لديهم من خبرات تم بناؤها وصقلها من خلال برامج الكلية والمعهد الصناعي بالباحة وأنشطتها المختلفة.

وفي السياق قام مجموعة من متدربي المعهد الصناعي يتوزيع الورود مقرونة بكروت تعبر عن الولاء للدين ثم المليك والوطن على المواطنين فالشوارع والميادين العامة