 الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينفذ ان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينفذ ان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين أمير الباحة يتسلم تقريراً عن خطة المعهد العلمي بالمنطقة أدبي تبوك يعلن الفائزين بمسابقة اليوم الوطني جامعة القصيم تحول مكافآت الطلبة إلى حساباتهم الخاصة مباشرةً وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جيبوتي المعين لدى المملكة الأمير أحمد بن فهد لمنسوبي “فرع المعلومات الوطني”: احرصوا على تطوير الخدمات الإلكترونية.. وأن يحصل المستفيد على الخدمة بيسر وسهولة وفد من طلاب تعليم الشرقية يمثلون زملائهم في لقاء “الاثنينية” الأسبوعي نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة نشر مفهوم الجودة ونشر الممارسات المتميزة فيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدشن خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم بإشراف مباشر من مساعد مدير مكتب تعليم النسيم .. الغامدي يقف على تحضيرات حفل المكتب باليوم الوطني برعاية مدير التعليم تهيئة  238 معلماً ومعلمة جديدة بتعليم عسير ايداع (978,000) ريال في حسابات أسر جمعية إنسان بفرع محافظتي الخرج و الدلم

الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينفذ ان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين

الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة ينفذ ان برنامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين
المناطق - الباحة

ضمن أنشطة وفعاليات وبرامج الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالباحة للاحتفاء باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية ، شاركت الكلية والمعهد بعدداً من برامج الصيانة التطوعية لمنازل المحتاجين بالتنسيق مع الجمعية الخيرية في محافظة العقيق .
واوضح عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي بالباحة مرعي بن سعد القرني ،  أهمية هذه المشاركة في غرس ثقافة التطوع المهني المتخصص، معتبراً العمل المهني التطوعي المتخصص توظيفاً للطاقات التدريبية كلا في مجال تخصصه ، بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي والنهوض به للمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية وتجسيد المسئولية الملقاة على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومساهمة من الكلية والمعهد في اليوم الوطني تم تعميد فريقاً متخصصاً في مجال الكهرباء والتكييف بصيانة منازل فئة عزيزة على قلوبنا هم بحاجة إلى الوقوف بجانبهم ومساعدتهم في صيانة منازلهم وإحتفاءً بهذه الذكرى فقد  تم تنفيذ البرنامج ولمدة يومين متتاليين ، وقد أشاد القرني بالروح الوطنية العالية لدى أبناء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، المهنيين وحبهم للأعمال التطوعية، مؤكدًا أن المؤسسة بشكل عام والكلية التقنية والمعهد الصناعي بشكل خاص تحرصان بشكل دائم على شحذ كل الطاقات لحماية مقدرات الوطن والمشاركة في كل ما يمكن أن يقدم نفعًا للصالح العام، مبينًا أن ذلك يعكس بكل وضوح مسؤوليتها الاجتماعية والتدريبية من خلال أبنائها لتنفيذ كل تلك الأعمال بما لديهم من خبرات تم بناؤها وصقلها من خلال برامج الكلية والمعهد الصناعي بالباحة وأنشطتها المختلفة.
وفي السياق قام مجموعة من متدربي المعهد الصناعي يتوزيع الورود مقرونة بكروت تعبر عن الولاء للدين ثم المليك والوطن على المواطنين فالشوارع والميادين العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>