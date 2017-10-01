أمين الباحة يصدر قرارات تنظيمية وتطويرية ويكلف عدد من القيادات بالامانة

أصدر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عدداً من القرارات التنظيمية والتطويرية بالأمانة، وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات وسعياً لرفع مستوى أداء العمل بالأمانة مع الإستفادة من الكفاءات الإدارية المؤهلة وتوظيفها في سبيل تحقيق أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي ٢٠٢٠، وقد تضمنت تلك القرارات إستحداث وحدات إدارية وتنظيمية جديدة بالأمانة ومنها وكالة لشئون بلديات المنطقة البالغ عددها (١١) بلدية ذات ميزانية مستقلة، وإدارة عامة للموارد البشرية وإدارة للفعاليات والمناسبات وأخرى للمبادرات بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتحقيق الرؤية يرتبط مباشرة بأمين المنطقة، كما شملت القرارات فك إرتباط إدارة الصيانة من وكالة الخدمات وربطها بوكالة المشاريع، وفك إرتباط إدارة الميزانية من وكالة المشاريع وربطها بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية، وفك إرتباط إدارة الأمن والسلامة من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وربطها بوكالة الخدمات.

ووفقاً لما تم استحداثه من وحدات تنظيمية جديدة بالإضافة إلى الرغبة في التدوير الوظيفي لإضفاء نوع من الحيوية على بعض الإدارات أصدر أمين المنطقة الدكتور علي السواط عدة قرارات إدارية تتضمن تكليفات جديدة وتدوير في بعض إدارات وأقسام الأمانة، حيث تم تكليف المهندس محمد بن سعيد الزهراني بالعمل وكيلاً للأمين لشؤون البلديات، وتكليف المهندس سعيد بن علي خليف بالعمل مديراً عاماً لإدارة الموارد البشرية ومشرفاً عاماً على إدارة الشئون الإدارية والمالية، وتكليف المهندس صديق بن بحني الشيخي بالعمل مساعداً للأمين لتقنية المعلومات ومشرفاً عاماً على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة.

كما شملت القرارات تكليف عبدالرحمن بن أحمد الغامدي بالعمل مديراً عاماً لمكتب الأمين، وسعود بن حسين القحطاني بالعمل مديراً للمكتب الخاص للأمين، والمهندس محمد بن سعيد العمري بالعمل وكيلاً مساعداً للتعمير، والمهندس خالد بن عبداللطيف الزهراني بالعمل مديراً عاماً للتخطيط العمراني، وياسر بن حسن البريدي بالعمل مديراً لإدارة الحدائق والتجميل، والمهندس ماجد بن عبدالله حيطان بالعمل مديراً لإدارة المبادرات، وسعيد بن جمعان شنّان بالعمل مديراً لإدارة الفعاليات، والمهندس بندر بن عائض الغامدي بالعمل مديراً لمكتب تحقيق الرؤية، وسلطان بن جمعان مسفر بالعمل مديراً لإدارة الإتصالات الإدارية، والمهندس عبدالله بن أحمد الشاعر بالعمل مديراً لإدارة الحاسب الآلي، وإبراهيم أحمد الزهراني بالعمل مديراً لقسم العلاقات العامة، وعبدالرحمن عبدالخالق الغامدي بالعمل مديراً لقسم الإعلام، وعبدالعزيز العُمري بالعمل مدير لإدارة الأمن والسلامة بالأمانة.

وقد عبّر الموظفون المكلفون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط على منحهم هذه الثقة والتي ستكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد بما يَصْب في مصلحة العمل وخدمة الصالح العام.