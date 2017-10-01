 أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي
المناطق - رويترز

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام البرلمان، اليوم الأحد، إن بلاده لم تعد في حاجة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكنها لن تتخلى عن محادثات الانضمام للتكتل المتعثرة، من جانب واحد.

وقال: “لن نكون الجانب الذي يستسلم، بصراحة.. لم نعد في حاجة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.

وتوقفت محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي التي بدأت قبل 12 عاماً، مع انتقادات من التكتل للحملة الأمنية التي تشنها أنقرة بعد انقلاب فاشل في العام الماضي.

واعتقلت السلطات التركية في الحملة عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم مدرسون، وصحفيون.

وقالت حكومة أردوغان إن دول الاتحاد لم تقدر فداحة التهديد الذي تواجهه تركيا، ولم تستجب لطلبات تسليم المشتبه في ضلوعهم في الانقلاب.

وقال أردوغان إن “الاتحاد الأوروبي خذلنا في الحرب على الإرهاب”، لكنه أشار إلى أن التكتل لا يزال في حاجة إلى تركيا.

وأضاف “إذا كان الاتحاد الأوروبي سيقفز للأمام فهناك طريق واحد لذلك، منح تركيا العضوية، وبدء عملية من النمو الثقافي والاقتصادي”.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مناظرة انتخابية الشهر الماضي، إنه من الواضح أن تركيا لا يجب أن تنضم للاتحاد الأوروبي، وأن محادثات الانضمام يجب أن تنتهي رغم أن تركيا حليف أساسي لألمانيا، في حلف شمال الأطلسي.

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