 فرنسا: ارتفاع حصيلة الهجوم على محطات سان شارل إلى 3 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فرنسا: ارتفاع حصيلة الهجوم على محطات سان شارل إلى 3

فرنسا: ارتفاع حصيلة الهجوم على محطات سان شارل إلى 3
المناطق - وكالات

قالت تقارير لوسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الأحد، إن حصيلة الهجوم الذي شهدته محطة قطارات سان شارل في مدينة مرسيليا، ارتفعت إلى ثلاثة.

وأوضحت إذاعة إر تي أل الفرنسية، أن شخصين قُتلا في الهجوم، وأن القاتل لقي مصرعه على يد جنود قوة سانتينال المنتشرين في البلاد، بموجب قانون الطوارئ.

ونقلت الإذاعة، أن المهاجم صاح قبل طعن الضحايا، “الله أكبر”، ما جعل بعض المصادر تربط بين الهجوم والإرهاب.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار لاكومب تحوله إلى مرسيليا في جنوب فرنسا فوراً.

من جهتها نقلت صحف لابروفانس، وقناة فرانس 3 بروفانس ألب كوت دازور الحكومية، أن التحقيقات ترجح فرضية الهجوم الإرهابي، نقلاً من مصادر من محافظة الشرطة في المدينة.

وأغلقت السلطات المحطات، وعطلت حركة القطارات من وإلى مرسيليا.

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