 مدير عام المنظمة الدولية للهجرة يصل صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 11 محرّم 1439 هجريا, الموافق 1 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مدير عام المنظمة الدولية للهجرة يصل صنعاء

مدير عام المنظمة الدولية للهجرة يصل صنعاء
المناطق - وكالات

وصل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ، إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الأحد، في زيارة تستغرق عدة أيام للاطلاع على الوضع الإنساني في البلاد، وتقديم الدعم لهما.

وتهدف الزيارة إلى “تقديم الدعم لليمن في الجانب الإنساني ومكافحة وباء الكوليرا وكذا دعم النازحين والبنية التحتية”.

وقال مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إن “عشرة الآف من الوفيات والحالات المرضية بسبب الكوليرا ومشكلة النازحين الذين وصل عددهم إلى ما يقارب ثلاثة ملايين نازح، وهناك ضرر كبير في البنية التحتية ونحن هنا لتقديم الدعم عبر مكتبنا في اليمن”.

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